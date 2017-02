O Benfica venceu este sábado o Sacavenense por 2-0 em jogo da 11.ª jornada da 2.ª fase (série sul) do campeonato nacional de iniciados. Numa jornada em que o Sporting levou igualmente de vencido o Belenenses (também por 2-0), os encarnados seguem no 2.º lugar da classificação da série com 29 pontos, menos 1 do que os líderes leões.Os golos do encontro disputado em Sacavém surgiram apenas na 2.ª parte após um primeiro tempo algo 'insonso'. Diogo Cardoso (54') e Henrique (66') marcaram pelas águias.Na próxima jornada, o Benfica recebe o Portimonense e o Sacavenense joga em casa do Sporting.