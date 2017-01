Continuar a ler

Contas feitas, o Benfica soma agora 49 pontos, menos 5 do que o líder FC Porto e 4 do que o Sporting.Consulte os resultados e classificação

O Benfica respondeu da melhor forma às vitórias durante a tarde de Sporting FC Porto e conseguiu também somar os 3 pontos nesta 19.ª jornada do campeonato nacional de andebol, ao bater fora de casa o Sp. Horta por 33-23.Contudo, apesar do triunfo por uma margem considerável, de referir que os encarnados apenas venciam por 1 golo ao intervalo (12-11), vantagem que depois acabariam por conseguir ampliar de forma clara no segundo tempo. Em evidência nas águias estiveram Belone Moreira e Fábio Antunes, ambos com seis golos, ainda que tenha sido Noelvis Reve, do lado contrário, a ser o melhor marcador, com 8.

Autor: Fábio Lima