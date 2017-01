Continuar a ler

No reatar do encontro, Famana Quizera - o grande destaque da partida -, voltou a fazer das suas: concluiu uma boa jogada aos 49' que resultou no 2-0. Fábio Silva (70'), após assistência de Quizera, fechou o marcador.



O Benfica chega ao topo da classificação com 19 pontos, mais um do que os rivais do Sporting, que se vêem assim fora do 1.º lugar pela primeira vez esta temporada.

O Benfica venceu este domingo, no Seixal, o Sporting por 3-0, em jogo da 7.ª jornada da Série Sul da segunda fase do campeonato de iniciados. Os encarnados foram superiores aos leões e dominaram o jogo do início ao fim. Com esta vitória, as águias chegam ao 1.º lugar, ultrapassando assim os verde e brancos que até então contavam por vitórias os 6 jogos realizados.Famana Quizera (20'),, inaugurou o marcador. O ascendente do Benfica foi evoluindo com o decorrer da partida, tendo demonstrado todo o potencial na 2.ª parte.