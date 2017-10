Continuar a ler

47' - Caio assume a responsabilidade de cobrar o penálti mas Pedro Henriques, que substituiu Trabal para este lance, acaba por defender o remate do jogador leonino.47' - Penálti para o Sporting. João Pinto cai na área em lance com Diogo Rafael e o árbitro não hesita...47' - O Sporting parece já sem capacidade para reagir à desvantagem, numa partida em que o Benfica controla sem grandes problemas.43' - Mais um desconto de tempo na partida., por Jordi Adroher. O internacional espanhol volta a bater Girão, incapaz de evitar o quarto golo dos encarnados.43' - CARTÃO AZUL a João Pinto, por travar Diogo Rafael em falta. Novo livre direto para o Benfica...41' - Mais uma defesa segura de Girão, agora na resposta a remate de Valter Neves.40' - Pedro Gil obriga Trabal a mais uma defesa apertada.39' - Ângelo Girão também brilha, negando o golo a João Rodrigues na resposta.39' - Excelente defesa de Trabal, após um desvio de João Pinto à meia-volta., por Jordi Adroher. Após o Sporting fazer a 10.ª falta, o espanhol não perdoou na conversão do respetivo livre direto. Uma excelente execução do jogador encarnado...36' - Nova pausa técnica na partida.35' - Diogo Rafael acaba por ser atingido com a bola na cabeça, após um lance em que Ferran Font tenta um remate em habilidade, levantando a bola. O jogador do Benfica recupera..., por Toni Pérez. Hélder Magalhães serve muito bem o companheiro, que não tem dificuldades em marcar mesmo junto à baliza de Trabal.33' - Desconto de tempo, o primeiro desta segunda parte.33' - Agora é Ângelo Girão a impedir o golo do Benfica, num remate de Miguel Rocha.33' - Mais uma defesa de Trabal, agora a remate de Caio.32' - Ferran Font encarrega-se da cobrança do livre direto, mas não consegue superar Trabal, que defende muito bem.32' - Miguel Vieira faz a 10.ª falta do Benfica e dá ao Sporting a possibilidade de marcar de livre direto.31' - Ferran Font roda bem e remata rasteiro para defesa atenta de Trabal., por Jordi Adroher. Excelente passe de Miguel Vieira para Adroher bater Ângelo Girão, aumentando a vantagem encarnada.26' - Guillem Trabal substituiu Pedro Henriques ao intervalo e já foi colocado à prova num disparo de Hélder Magalhães. O guardião do Benfica impede ainda a recarga de Toni Pérez.19h00 - RECOMEÇA O ENCONTRO.18h48 - FINAL DA PRIMEIRA PARTE. O Benfica começou melhor e chegou à vantagem, mas o Sporting reagiu bem e também poderia ter marcado, não fosse a exibição de Pedro Henriques.25' - Grande remate de Miguel Rocha, mas Ângelo Girão defende bem.23' - Iniciativa individual de Caio, mas Pedro Henriques afasta a bola antes que o jogador leonino consiga o remate.22' - Perigo junto à baliza de Pedro Henriques, mas Toni Pérez não consegue o desvio para a baliza e o guardião benfiquista afasta a bola.20' - Pedro Henriques também volta a brilhar, após disparo de Caio.20' - Ângelo Girão também mostra atenção, com uma excelente defesa depois de um remate de Jordi Adroher, com Tiago Rafael a poder fazer o desvio junto à baliza.19 - Nova pausa técnica no encontro.15' - Caio também coloca à prova a atenção de Pedro Henriques.13' - Mais uma defesa de Pedro Henriques após remate de Platero.12' - João Pinto fica a pedir penálti após ser derrubado por Pedro Henriques. O árbitro não considera assim...12' - Platero, novamente isolado frente a Pedro Henriques, não consegue batero guardião do Benfica.11' - Nova defesa de Pedro Henriques, perante Ferran Font, que surgiu isolado diante do guardião benfiquista.11' - Desconto de tempo pedido pelo Benfica.9' - O Sporting procura reagir à desvantagem, desta vez com Matías Platero a obrigar Pedro Henriques a mais uma defesa.8' - João Pinto, em mais um contra-ataque, atira ao lado.8' - Lance rápido de Ferran Font, que remata para defesa segura de Pedro Henriques., por Nicolía. Descaído sobre a direita, Nicolía dispara rasteiro e a bola acaba no fundo das redes de Ângelo Girão, que nada conseguiu fazer.5' - Boa defesa de Ângelo Girão, a mostrar atenção na sequência de um remate forte de Nicolía.3' - O Benfica começa com maior iniciativa, mas sem criar grandes lances de perigo.18h16 - INÍCIO DA PARTIDA.18h10 - A equipa do Sporting foi a primeira a voltar ao rinque para o início do encontro e o Benfica também já está de regresso. Tudo pronto para o arranque da final.Ângelo Girão, João Pinto, Pedro Gil, Ferran Font e Matías Platero.Suplentes: José Diogo Macedo, Henrique Magalhães, Caio, Vítor Hugo e Toni Pérez.Treinador: Paulo Freitas.Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolía e João Rodrigues.Suplentes: Guillem Trabal, Miguel Vieira, Tiago Rafael, Miguel Rocha, Jordi Adroher.Treinador: Pedro Nunes.Miguel Guilherme e Luís Peixoto.- O dérbi entre o Sporting e o Benfica está ligeiramente atrasado, pois as equipas só agora terminaram o aquecimento.- A final da Elite Cup foi antecedida pelos restantes jogos de atribuição do 3.º ao 8.º lugares. O destaque vai para o triunfo da Oliveirense sobre o FC Porto, por 5-2, garantindo assim o 3.º posto. Já a Juventude de Viana acabou em 5.º ao bater o OC Barcelos por 3-1, enquanto o Valongo foi 7.º depois de golear o Valença por 7-1.- Já o treinador do Benfica afinou pelo mesmo diapasão e só pensa na vitória frente ao rival. "Viemos aqui para nos preparar para uma época longa, mas um clube como o Benfica quando vai a uma final é para a ganhar", considerou Pedro Nunes.- Depois do triunfo sobre os dragões, Paulo Freitas não escondeu a satisfação com a forma como está a decorrer a pré-época. "Estamos a atingir os objetivos, sendo sempre melhor trabalhar em cima de vitórias. Estamos preparados para tudo", considerou o técnico do Sporting.- Os leões apuraram-se para a final após vencerem o campeão FC Porto no desempate por penáltis (2-1), depois de uma igualdade a dois golos no fim do tempo regulamentar. Já o Benfica superou a Oliveirense por 7-3 na outra meia-final.- O Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra, recebe esta tarde (18h00) mais um dérbi entre o Sporting e o Benfica, desta vez na decisão da Elite Cup, torneio de pré-temporada que conta com as principais equipas nacionais.