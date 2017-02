O Benfica levou a melhor sobre o Sporting, por 3-2, na final do Torneio António Carraça que se disputou este sábado, no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira para o escalão de iniciados. Depois de ter levado a melhor sobre o Belenenses nas meias-finais (2-0), as águias encontraram o velho rival verde e branco que chegou ao derradeiro jogo após bater o anfitrião Vilafranquense nos penáltis (3-1) na competição de homenagem ao antigo futebolista ribatejano e cronistaNo jogo de atribuição do 3º e 4º lugares, o Vilafranquense venceu o Belenenses por 3-1.

Autor: Flávio Miguel Silva