No próximo sábado, 25 de março, as duas equipas voltam a defrontar-se no mesmo local, agora a contar para 18.ª jornada do campeonato nacional.



Resultados dos 16 avos de final da Taça



Marítimo-Marco, 4-4 (5-4 p.)

Sagres-Sporting de Tomar, 3-8

Oeiras-Braga, 4-3

Alverca-Juventude de Viana, 1-12

Lavra-Sanjoanense, 1-8

Académica-Candelária, 4-4 (4-5 p)

Cambra-Óquei Barcelos, 3-4

Limianos-Paço de Arcos, 4-7

Física-Carvalhos, 3-2

Valongo-Oliveirense, 4-5

FC Porto-Sporting, 8-3

Tojal-Espinho, 4-5

Salesiana-Valença, 5-3

Alenquer-Riba d'Ave, 9-11

Parede-Tigres, 4-2

Turquel-Benfica, 3-4

O Benfica sentiu grandes dificuldades para bater o Turquel, fora de casa, mas acabou mesmo por carimbar o passaporte para os oitavos de final da Taça de Portugal ao vencer por 4-3, após prolongamento.O herói da partida foi o espanhol Jordi Adroher, que assinou um hat trick e assegurou o triunfo dos encarnados com um livre direto superiormente convertido no tempo extra. João Rodrigues fez o outro golo do Benfica.