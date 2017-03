O Benfica registou este domingo a 21ª vitória no Campeonato Nacional, ao bater no Minho, o Vitória de Guimarães por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-17 e 26-24.Os lideres da prova continuam a ser a única equipa só com vitórias, sendo que a primeira fase do campeonato termina na próxima jornada.

Autor: Ana Paula Marques