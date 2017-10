Continuar a ler

Sem oposição da formação alentejana, o onze de Renato Paiva [na foto] jogou e desperdiçou ainda mais quatro ou cinco boas oportunidades para marcar. Gonçalo Oliveira, com cinco golos, e Gonçalo Ramos, três, estiveram em destaque.



GD Canaviais-Benfica, 0-16

Ao intervalo: 0-9



Jogo no Campo José Eduardo Abreu, em Évora



GD Canaviais: Michael Brito; J. Oliveira, Cavaco (Rafael, Grenho, 40’), Luis Pires e

Diogo Carrasco; Bruno, Kiko (Tiago Querido, 65’), Daniel (cap.) e Simao; Tiago Almeida e

Ventura

Treinador: Bruno Cardoso



Benfica: Dario Caetano; Tomás Tavares,Afonso Simao ( Ricardo Cardoso, 40’), Bernardo

Silva e Sandro Cruz; Henrique Jocu (cap.); Tiago Gouveia (Ricardo Cardoso, 40’), Tiago

Araújo (Jair Tavares, 57’) e Nuno Cunha; Goncalo Ramos e Gncalo Oliveira.

Treinador: Renato Paiva



Marcadores: Goncalo Oliveira (21’, 28’,38’, 59’ e 77’); Goncalo Ramos (9’, 25’,53’,74’); Nuno

Cunha (10’ e 65’); Tiago Araújo (36’ e 55’); David Brazao (62’) e Henrique Jocu (53’).



Árbitro: Dinis Gorjao ( Setubal), auxiliado por Fábio Varanda e Miguel Jacob.



Acção disciplinar: nada a assinalar.



Autor: Luís Mosca





O Benfica conseguiu uma goleada histórica por 16-0 diante da frágil formação do GD Canaviais, no Campo José Eduardo Abreu, em Évora, na 10.ª jornada do nacional de juvenis.Num jogo de sentido único, intenso e avassalador, os encarnados chegaram ao intervalo já em vantagem por 9-0, para pelos selarem o 10.º triunfo em dez jogos com o resultado mais robusto da prova.