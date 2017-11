O Benfica mostrou-se particularmente sensível aos argumentos apresentados pela antiga campeã olímpica, mundial e europeia, Fernanda Ribeiro, e aceitou o pagamento faseado da transferência da triplista Susana Costa, apurou Record junto de várias fontes ligadas ao processo.

Tal como o nosso jornal noticiou, a atleta, que tem um valor acumulado de transferência no valor de 5.250 euros, mudou do Benfica para a Academia Fernanda Ribeiro. Como a verba em questão era avultada, a campeã olímpica dos 10 mil metros em Atlanta’96 abordou os dirigentes das águias, que compreenderam a situação.

Continuar a ler

Por fim, o Benfica não prescindiu dessa verba, mas aceitou que o pagamento seja faseado, o que, desta forma, permitiu a transferência da segunda melhor atleta portuguesa no triplo, a seguir à sportinguista Patrícia Mamona.

Susana Costa, que completou 33 anos em setembro, preferiu mudar de ares, depois de ter representado o Benfica entre 2014 e 2017. Deixou o grupo de trabalho do técnico João Ganço para passar a residir na Maia, onde treina sob a orientação de José Barros, que durante o mandato de Fernando Mota foi diretor técnico nacional. Esta mudança deveu-se ao facto de Susana não descurar o seu futuro profissional – está a frequentar o primeiro ano do curso de educação física no ISMAI.

Casamento perfeito

A ida de Susana Costa para a Academia Fernanda Ribeiro acaba, por outro lado, por ser o ‘casamento perfeito’ para o clube com sede na Maia ter uma maior exposição mediática. E convém não esquecer que Fernanda Ribeiro continua a ser patrocinada por uma conhecida marca desportiva alemã (Adidas), que equipa o Benfica e com quem Susana Costa tem contrato.