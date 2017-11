O Benfica coloca-se à margem de qualquer polémica relativa à demissão de Horácio Piriquito. Contactada por Record, fonte oficial do clube encarnado escusou-se a fazer quaisquer comentários sobre este assunto que, no ponto de vista das águias, visa exclusivamente o vogal agora demitido, e Pedro Guerra, comentador que já exerceu o cargo de diretor de conteúdos da BTV.

Esta tem sido a política seguida na Luz em todos os casos que englobam a divulgação de emails, alegadamente, pirateados. Mesmo as acusações semanais do diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, não têm merecido comentários.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte