Jonas não está a participar no treino do Benfica desta segunda-feira de preparação para o duelo com o Borussia Dortmund. O avançado tem uma cervicodorsalgia (dores no pescoço), motivo pelo está sujeito a tratamento e cumpre trabalho de ginásio.Grimaldo e Lisandro López também não subiram ao relvado. O primeiro não compete desde 1 de novembro, tendo sido sujeito a uma intervenção cirúrgica na zona abdominal a 17 de janeiro. O segundo ainda não tem debelada a lesão na perna esquerda. O Benfica recebe terça-feira às 19h45 no Estádio da Luz o Borusssia Dortmund, em jogo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Rui Vitória volta esta segunda-feira a antever uma partida das águias. A conferência de imprensa está marcada para as 19 horas.

Autor: Nuno Martins