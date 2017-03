Continuar a ler

Os tricampeões nacionais, por seu lado, já perderam cinco pontos diretos por intervenção de futebolistas rivais. O primeiro a tirar pontos ao Benfica foi Iuri Medeiros que faturou na visita do Boavista ao Estádio da Luz. Duas jornadas depois foi o portista Zé Manuel a assinar o único tento dos sadinos na receção aos encarnados.



Neste capítulo, o pior dos três grandes é o Sporting que não só viu Marega e Murillo a tirarem-lhe seis pontos, como ainda foi eliminado na Taça de Portugal com um golo de Carlos Ponck.



A política de empréstimos dos três grandes já tem reflexos na tabela classificativa e, até à data, o FC Porto é o clube que mais proveitos tem tirado desta estratégia pois ainda só perdeu dois pontos, e já viu dois dos seus jogadores (Zé Manuel e Marega) marcar aos rivais direitos.Em jogos relativos ao campeonato, até à derradeira jornada, os dragões ainda não tinham sido vítimas diretas de golos de jogadores de águias e leões. João Carvalho, com o golo apontado ao serviço do V. Setúbal, conseguiu assim tirar dois pontos à equipa de Nuno Espírito Santos e, consequentemente, manter o Benfica na liderança do campeonato. Refira-se que na já na Taça CTT o FC Porto foi eliminado na fase de grupos onde perdeu frente ao Moreirense, com um golo do leão Francisco Geraldes.