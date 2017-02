O Benfica começou da melhor forma a sua participação na fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de juniores, ao vencer, no Seixal, o duelo com o Rio Ave, por 3-2.Um jogo de muita emoção, com reviravoltas e muitos golos. Entrou melhor o Rio Ave, que aos 15' abriu o marcador, por intermédio de Ricardinho. Uma vantagem surpresa no Seixal, que durou até perto da meia hora, altura em que Mesaque Dju igualou a contenda, fixando o empate que perdurava até ao descanso.Na segunda parte, David Tavares completou a reviravolta aos 54' e, aos 63', Nuno Gonçalves ampliou a contagem, sentenciando o triunfo das águias, que ainda foi de certa forma ameaçado quando Pauleta, perto do final, reduziu para a margem mínima. Uma ameaça que não passou disso mesmo, pelo que o triunfo ficou mesmo para as águias.

Autor: Fábio Lima