Continuar a ler

"Inicialmente não estavam cá nenhuns inspetores e que tenha conhecimento apenas estão no Estádio da Luz", frisou a fonte encarnada, assegurando desconhecer a ocorrência de mais buscas noutros locais.



O diretor de comunicação do FC Porto,



Entre outras situações, o responsável dos dragões revelou também a alegada partilha de mensagens de telemóvel do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, na altura em que presidiu à Liga de clubes, entre o diretor de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, e o ex-presidente da Assembleia-Geral da Liga Carlos Deus Pereira. "Inicialmente não estavam cá nenhuns inspetores e que tenha conhecimento apenas estão no Estádio da Luz", frisou a fonte encarnada, assegurando desconhecer a ocorrência de mais buscas noutros locais.O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, acusou o Benfica de influenciar o setor da arbitragem e apresentou alegadas mensagens de correio eletrónico de responsáveis encarnados, nomeadamente de Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira.Entre outras situações, o responsável dos dragões revelou também a alegada partilha de mensagens de telemóvel do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, na altura em que presidiu à Liga de clubes, entre o diretor de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, e o ex-presidente da Assembleia-Geral da Liga Carlos Deus Pereira.

A Polícia Judiciária "está a efetuar buscas em instalações do Sport Lisboa e Benfica", no âmbito do caso dos emails, confirmou esta quinta-feira à agência Lusa fonte ligada ao processo.Fonte oficial do Benfica confirmou a presença de uma equipa de investigação da PJ no Estádio da Luz , em Lisboa, a realizar diligências, reiterando que o clube encara estas ações com naturalidade.

Autor: Lusa