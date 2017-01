O Benfica somou este sábado o 11.º triunfo em outros tantos encontros do campeonato nacional de voleibol, ao bater o Castelo da Maia, na Luz, por 3-0, com parciais de 25-22, 28-26 e 25-22.Os encarnados passam assim a somar 33 pontos, mais 7 do que o Sp. Espinho, que apenas disputa o seu encontro desta jornada, diante do Sp. Caldas, no dia 22.

Autor: Fábio Lima