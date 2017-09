O Benfica negou a existência de qualquer dívida a Bernardo Silva, na sequência da acusação de Francisco J. Marques. O diretor de comunicação do FC Porto, através de novos e-mails revelados, havia dito que Luís Filipe Vieira vetou o regresso do médio à Luz por supostamente o jogador ter reclamado uma verba das águias. Algo que os tetracampeões desmentiram."Bernardo Silva é destaque na BTV e site do SL Benfica este semana. Nenhuma ficção ou deturpação consegue desmentir a realidade. Neste clube não há dívidas a ex-jogadores e treinadores nem ameaças a atletas do clube. Falta pouco para que Pinto da Costa e restante administração da SAD do FC Porto tenha que responder em tribunal pelos crimes que cometeram nestes últimos meses", pode ler-se numa das contas oficiais do clube nas redes sociais.