Rafa pediu penálti neste lance

Através da conta oficial para a imprensa, o Benfica reagiu às palavras de Francisco J. Marques e falou em dois penáltis que ficaram por assinalar na receção ao V. Setúbal, que terminou com a vitória dos encarnados por 2-0 e consequente apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal."Lances dentro da área com Seferovic [n.d.r.: Krovinovic] e Rafa não deixam dúvidas. Descubra onde está a unha do dragão", afirmam as águias naquela rede social, referindo-se a uma jogada aos 73' e outra aos 75'.