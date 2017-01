André Coelho vai ser reforço do Benfica segundoapurou. O universal do Sp. Braga, de 23 anos, tem sido um dos destaques da formação de Paulo Tavares na formação bracarense.O internacional português está no Sp. Braga desde 2013 e faz parte da última convocatória da Seleção Nacional que tem particulares agendados ante a congénere russa, a 27 e 29 de janeiro.

Autor: João Baptista Seixas