O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação do lateral direito esloveno Jernej Papez, jogador de 25 anos que chega as encarnados proveneinte dos franceses do Saran, para colmatar a ausência prolongada de Stefan Terzic, que sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo."Estou feliz por ter assinado com um clube tão grande como este. Estou muito grato a todos por ter assinado. Hoje começo a treinar, e estou pronto a ajudar a equipa a vencer. O Benfica é uma grande instituição e os seus adeptos são fantásticos, espero que nos continuem a ajudar a conseguir grandes coisas", admitiu o internacional esloveno, em declarações à BTV, que na mesma intervenção fez uma breve descrição das suas características."Sou um criativo, crio linhas de passe e remato bem, pelo que penso que posso ajudar a equipa", concluiu.

Autor: Fábio Lima