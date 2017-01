Continuar a ler

Os encarnados voltam assim a ficar a 5 pontos do Sporting, que lidera isolado o campeonato, ainda sem qualquer derrota.



O Benfica respondeu este domingo à vitória da véspera do Sporting - 5-0 sobre o Belenenses -, conseguindo também o triunfo na deslocação ao reduto do Rio Ave, por 5-1, no fecho da jornada 16 do campeonato nacional de futsal.Apesar do triunfo, os encarnados até entraram a perder, em face do golo madrugador de Lincon, logo ao segundo minuto. As águias reagiram bem e, no mesmo minuto, lograram o empate, por Fernando Wilhelm, que na altura ditou o resultado que se verificava ao intervalo. Mais golos apenas na segunda parte, e logo quatro! Franklin deu a cambalhota no marcador aos 30', Rafael Henmi ampliou aos 31' e Ré fez o 4-1, aos 38'. A fechar a contagem, novo golo do argentino Wilhelm, a escassos segundos do final.

Autor: Fábio Lima