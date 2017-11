O Benfica passou a liderar provisoriamente a Zona Sul do campeonato nacional de juniores ao bater, em casa, o Real, por 5-0, em partida da 11.ª jornada.Os visitantes, que ocupam o 11.º posto com seis pontos, entraram mal no encontro e acabaram por sofrer o primeiro golo aos 3 minutos, por Kévin Csoboth. David Tavares (24') e Diogo Pinto (25') deixaram as águias folgadas, antes do intervalo, e Rodrigo Conceição (56') e Tiago Dantas (76'), de penálti, fecharam as contas.Com 23 pontos, a turma de João Tralhão espera agora por uma escorregadela do Sporting - com menos três -, que recebe o Sacavenense esta sexta-feira.