Esta é a jornada (22ª) que decide a classificação final da 1ª fase da Liga Placard. Se em relação às seis equipas que passam à segunda fase existem poucas dúvidas, já na questão do emparelhamento e chave dos jogos do Grupo A, só hoje se ficará a conhecer o calendário desta fase que inclui cinco jornadas.

Na Luz, o Benfica, que ocupa o 3º lugar a um ponto da Oliveirense, recebe o CAB Madeira e pode, ainda, chegar ao 2º lugar, caso ultrapasse a formação madeirense e a equipa de Oliveira de Azeméis não vença em Ovar.

"Estamos mais concentrados, temos agora uma ideia melhor uns dos outros. Sei que o CAB tem bons lançadores e um cinco muito forte. Estamos num bom lugar e como temos trabalhado a defesa constantemente, tudo vai correr bem", disse o norte-americano Damian Hollis, na BTV.

O CAB Madeira, por seu turno, ainda pode chegar ao Grupo A. Para isso tem de vencer na Luz e esperar que o Illiabum não vença na sua visita a Guimarães. E para a equipa que viaja desde o Funchal este é um fim de semana muito especial, uma vez que tem de cumprir uma jornada dupla no continente: hoje com o Benfica para a Liga Placard , amanhã em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, defrontando a única equipa que milita na 1ª Divisão, o Sp. de Braga.

"Esta jornada do fim de semana coloca um duplo objetivo para a nossa equipa. Por um lado vamos defrontar o Benfica na última jornada da fase regular e desejamos garantir um lugar no playoff. Depois viajamos para Braga para defrontar uma equipa que milita num escalão inferior, o que aumenta a nossa responsabilidade, uma vez que queremos estar na final-oito da Taça", disse no site do clube o treinador madeirense, João Paulo Silva.

Entretanto, FC Porto recebe o MaiaBasket, num jogo que assinala o regresso de Jeff Xavier.