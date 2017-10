Na véspera de defrontar o Manchester United em Old Trafford, para a 4.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, o Benfica lançou um guia para os adeptos se orientarem naquela cidade inglesa, aproveitando também para lançar uma série de avisos no que ao comportamento diz respeito."O Benfica adverte que o uso de engenhos pirotécnicos, antes e no decorrer do jogo, determinará a aplicação de sanções graves por parte da UEFA (ex: exclusão de provas europeias ou jogos à porta fechada. O Benfica apela e agradece o apoio incansável de todos, mas sem o recurso a qualquer tipo de artefacto pirotécnico", pode ler-se no site dos encarnados.E sublinhou: "Neste momento, estamos sob vigilância da UEFA e qualquer deslize implica a interdição do Estádio da Luz. Não se trata só da questão pirotécnica, mas também de qualuqer incidente que possa ser interpretado como manifestação racista ou xenófoba. Não vamos fechar o Estádio da Luz"