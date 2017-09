Continuar a ler

No comunicado no site o teor é semelhante, frisando o Benfica que "corre e batalha" pela conquista do pentacampeonato."A música dos históricos rivais do Benfica, no que diz respeito ao rendimento e aos resultados (não) alcançados pelas respetivas equipas principais do futebol profissional, tem sido a desafinação objetiva que se conhece. Se o Sporting está, não tarda, há 16 anos sem vencer um campeonato, o FC Porto jejua vai para cinco.No domingo, dia 1 de outubro, há clássico em Alvalade, mas leões e dragões, pelo que vão debitando de forma sistemática nos seus canais, mantêm a evidência de que apenas têm olhos para o Tetra que assumidamente quer ser Penta.O Benfica ganhou 12 dos últimos 16 troféus disputados a nível nacional, é um facto. Pouco simpático para os maiores adversários, deve admitir-se, mas é um facto.O Clube impôs o seu vigor, vincando e reforçando a sua grandeza a cada sucesso e, não menos relevante, nas adversidades demonstrou ser capaz de assumir e aprender com os erros para vencer e tornar a vencer.Correr e batalhar pela revalidação do título nacional, em busca do histórico Pentacampeonato, é um propósito explícito do Benfica desde o primeiro segundo da preparação para a temporada 2017/18. A luta prossegue no domingo, na Madeira, diante do Marítimo, em jogo da 8.ª jornada da Liga NOS."