O Benfica denunciou esta segunda-feira ameaças por parte de Luís Gonçalves, Team Manager do FC Porto, às equipas de arbitragem tanto no túnel do Bessa como no jogo com o Leixões."Luís Gonçalves volta atacar. Investigado pelo Ministério Público por ameaças ao árbitro Tiago Antunes soube-se agora de novas ameaças à equipa de arbitragem no túnel do Bessa no intervalo do último Boavista - FC Porto. Já com o Leixões, na foto, foram várias as ameaças... ao quarto árbitro. O clima de coacção tem de acabar", pode ler-se no Twitter.

Autor: Sandra Lucas Simões