"Este novo Apito Dourado não está ainda tão maduro como o velho. Porque nem Fontela Gomes [n.d.r.: presidente do Conselho de Arbitragem da FPF] se chama Pinto de Sousa ou Lourenço Pinto, nem os árbitros são tão influenciáveis como eram os outros. Não são apenas suspeitas avulsas, sem nome. Estão na posse das autoridades policiais, daí o interesse público. Não roubamos nem pirateamos informação. Não cometemos nenhum crime para chegar a elas nem na sua divulgação", acrescentou.



Mesmos elementos do antigo Apito Dourado



O Benfica denunciou, no programa 'Chama Imensa', da BTV, aquilo que diz ser a estrutura e os elementos do "novo Apito Dourado". Segundo as águias, o líder da estrutura é precisamente o presidente do FC Porto, Pinto da Costa.Através do comentador José Marinho, os encarnados explicaram ao detalhe o que apelidam de "novo Apito Dourado", com um "braço armado" e um "braço civil". "Todas as estruturas têm um líder. Esse líder é Pinto da Costa. Depois temos Luís Gonçalves e Joaquim Pinheiro. Há um braço armado desta estrutura protagonizado pelos Super Dragões (SD) e um braço civil. Os SD desde há um ano distinguem-se pela intimidação dos árbitros, que começa com a visita ao centro de treino dos árbitros. A partir daqui as ameaças foram constantes, por diversas vias: via SMS, fazendo-se notar junto das áreas de residência dos árbitros, das famílias, das escolas onde estudam os seus filhos", disse o referido comentador.