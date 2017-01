Continuar a ler

Contas feitas, as águias somam agora 50 pontos, no terceiro posto, agora com 5 pontos de avanço para o ABC, quarto colocado, que ainda tem três jogos em atraso. Já o segundo classificado Sporting está a 6 pontos, enquanto que o FC Porto está a 7, mas poderá ficar a 10, caso vença esta noite. Por seu turno, o Avanca segue em sexto, com 37 pontos.



O Benfica somou este sábado a quinta derrota no campeonato nacional de andebol, ao perder por 27-25 na visita ao reduto do Avanca, em partida da jornada 20 da prova.Diante do sexto colocado no arranque desta jornada, os encarnados ainda venciam ao intervalo por 15-13, mas na segunda metade acabaram por permitir a reação do conjunto de Estarreja, que teve em Miguel Baptista e Jenilson Monteiro as principais figuras, ambos com sete golos. Do lado encarnado, Belone Moreira acabou por ser o melhor marcador da partida, com 9 golos.

Autor: Fábio Lima