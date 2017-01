O Benfica somou este domingo a quarta derrota no campeonato nacional de basquetebol, ao perder de forma clara na visita ao reduto do Illiabum, sexto colocado na Liga, por 85-71. Com este desaire, os encarnados deixam o FC Porto sozinho na frente da tabela, com 29 pontos, mais 1 do que um trio composto pelas águias, V. Guimarães e Oliveirense.Esta tarde, em Ílhavo, os encarnados apenas por uma vez estiveram no comando do marcador (logo no primeiro minuto), tendo passado o restante do encontro na retaguarda, acabando por perder por claros 14 pontos de diferença. Um triunfo inesperado por parte dos nortenhos, muito graças à atuação de Rashad Bishop, que com 23 pontos e 6 ressaltos foi o homem do jogo.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima