O Benfica perdeu este sábado por 29-23 na visita ao Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, permitindo uma perigosa aproximação do ABC ao seu terceiro posto. A diferença entre ambos os conjuntos é agora de apenas 2 pontos (60 para 58), sendo que os minhotos ainda têm uma partida em atraso.Campeão nacional em título, o ABC chegou ao intervalo a vencer por 13-12, vantagem que depois ampliaria de forma clara no segundo tempo, para vencer pelos referidos 6 golos de diferença. Pedro Spinola, com 9, acabou por ser o grande destaque da partida, que teve ainda Pedro Seabra (5) e Hugo Rocha (4) em evidência. Do lado das águias, Alexandre Cavalcanti foi o elemento com maior acerto, traduzido nos seis golos que apontou.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima