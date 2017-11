O Benfica negou que Luís Filipe Vieira esteja em Inglaterra - juntamente com Hugo Valdir, braço-direito de Jorge Mendes - para negociar a transferência de João Carvalho , médio de 20 anos que é considerado um dos principais produtos da formação do Seixal nos últimos anos.Com apenas um jogo na equipa principal – fez os últimos 9’ da partida com o Olhanense, na Taça de Portugal –, João Carvalho está blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Atualmente, está ao serviço dos sub-21.