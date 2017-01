Benfica e Sebastián Coates estão muito perto de um entendimento, apurou Record junto de fontes próximas do Sunderland, clube que detém o passe do defesa-central uruguaio. Neste momento existe um princípio de acordo, tendo chegado uma proposta ao emblema inglês e ao futebolista.

Os encarnados marcam posição na corrida à contratação de um jogador que está emprestado ao Sporting até final desta temporada, embora os leões tenham uma palavra a dizer. A SAD de Alvalade, como se sabe, assegurou, no contrato de empréstimo, a opção de compra, de 5 milhões de euros, precisamente o valor da proposta que as águias fizeram chegar ao Sunderland.

Continuar a ler

O Sporting pretende garantir a permanência de Coates, de 26 anos, em definitivo, depois de ter renovado o empréstimo por uma temporada, no final de 2015/16. Como o nosso jornal já deu conta, está alinhavado um entendimento entre os leões e o uruguaio, para um contrato válido até 2022, depois de as duas partes se terem aproximado. Esse acordo pressupõe que o central abdique de parte do salário que aufere (200 mil euros brutos por mês).

A entrada em cena do Benfica pode, no entanto, alterar o cenário. O clube de Alvalade tem opção de compra do passe e, depois de pagar os 5 milhões de euros , terá de entender-se com o jogador, que chegou à Europa há seis anos, contratado pelo Liverpool ao Nacional Montevideo.

Influente

Coates chegou a Alvalade em janeiro do ano passado, por empréstimo do Sunderland. Rapidamente se impôs no eixo defensivo, ao ponto de os leões terem feito um esforço para garantir a continuidade no plantel comandado por Jorge Jesus.

Os números mostram bem a influência do uruguaio na estratégia do técnico dos verdes e brancos: é o central mais utilizado esta temporada, somando 27 jogos e 2.430 minutos em campo. No campeonato, foi titular nos 17 jogos da primeira volta, o que diz bem da sua importância. Com três golos marcados, Coates explicou, há dias, em entrevista ao canal televisivo dos leões, que, em Alvalade, encontrou a possibilidade de jogar com regularidade, além de confessar que admira o estilo ofensivo da equipa.

Preparando já a próxima temporada, os responsáveis encarnados estão atentos, espreitando a oportunidade de contratar o central, um ano depois de terem resgatado o peruano Carrillo, que estava em final de contrato com o arquirrival. Para já, o Benfica já se aproximou do jogador, apresentando uma proposta, quer ao defesa, quer ao Sunderland.

Bruno de Carvalho confiante

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi confrontado com este tema numa entrevista concedida à TSF, e revelou-se tranquilo em relação à continuidade do internacional uruguaio em Alvalade.

"Coates será resolvido, é tudo o que tenho a dizer. Tenho lido todas as especulações ", afirmou o líder dos leões, ao ser questionado com um eventual interesse do Benfica e do FC Porto no central. Aliás, para reforçar a sua posição neste assunto, ainda frisou a sua política de manter no plantel todos os jogadores que considerados "fundamentais".

O Sporting, para assegurar continuidade do defesa, terá de pagar uma cláusula de 5 milhões de euros ao Sunderland, clube que detém o passe do jogador e que o emprestou até ao final da presente temporada. Contudo, esta opção de compra não garante a sua permanência no plantel dos verdes e brancos, pois ainda é preciso chegar a acordo com o sul-americano. A ideia de Bruno de Carvalho é assegurar a continuidade do futebolista até 2022, mas se o Benfica apresentar melhores condições, a transferência pode efetuar-se.

Alvo dos dragões no verão de 2011

Há muito que Coates está na mira dos principais clubes portugueses. Em 2011, quando se começava a destacar como patrão da defesa no Nacional Montevideo, o central esteve sob atenta observação por parte do FC Porto, que nessa temporada já tinha os uruguaios Fucile, Alvaro Pereira e Rodríguez no seu grupo de trabalho. Na altura, o sul-americano acabou por vir para a Europa, mas foi para a Premier League representar o Liverpool, que apresentou a melhor proposta. Atualmente, o único uruguaio que representa dos dragões é Maxi Pereira, amigo do patrão da defesa leonina, com quem costuma jogar na respetiva seleção.