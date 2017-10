Continuar a ler

Quanto ao FC Porto, triunfou nos Açores numa partida equilibrada, que acabou por ser discutida até final. Os dragões venceriam por 81-75, com Marcus Gilbert a ser o jogador em destaque, mercê dos 17 pontos e 6 ressaltos que assegurou no encontro. Do lado contrário, Marcus Van (17 pontos e 6 assistências) acabou por ser o elemento mais assertivo dos açorianos.



Benfica e FC Porto venceram este sábado nos respetivos encontros da 5.ª jornada do campeonato nacional de basquetebol, batendo de portas o Galitos e o Terceira Basket, respetivamente.A jogar no Barreiro, os encarnados somaram o quinto triunfo em outros tantos encontros, vencendo por 81-70, numa partida na qual as grandes figuras foram Antywane Robinson (16 pontos, 7 ressaltos e 5 assistências) e Jesse Sanders (17 pontos, 7 ressaltos e 5 assistências). Do lado contrário, Henrique Piedade foi o elemento com melhores números, fechando com 16 pontos, 4 ressaltos e 3 assistências.

Autor: Fábio Lima