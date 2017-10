João Correia, porta-voz dos advogados do Benfica, esteve esta segunda-feira na BTV para explicar qual a posição do clube no caso dos emails, depois de um juiz ter rejeitado a providência cautelar apresentada pelas águias para que o Porto Canal parasse com a sua divulgação.

"Queremos saber a verdade. Não temos os emails, não sei se são verdadeiros ou falsos. Não sei, nem quero saber. Quero é saber se aquilo é verdadeiro ou falso. É verdade que o Benfica obteve resultados desportivos por virtude de corrupção, coacção?", questionou o advogado, prosseguindo nas questões:

Continuar a ler