Penálti para o Benfica? Jorge Sousa achou que não...

O penálti polémico que resultou no golo da vitória do Feirense

O Benfica, através da conta no Twitter 'Benfica Press', criticou a decisão do árbitro Jorge Sousa e do vídeo-árbitro Luís Godinho em não assinalar penálti aos 54', quando Salvio entrava na área e Pablo Santos, defesa do Marítimo, tocou na bola com o braço."O critério do VAR não é uniforme. O lance de Salvio não foi sancionado e no Feirense-Paços de Ferreira, com o árbitro Carlos Xistra e o VAR Bruno Paixão, este lance foi considerado penálti ", pode ler-se na mensagem dos encarnados.