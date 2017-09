Continuar a ler

Mas agora a história pode ser diferente e o técnico do Benfica, José Jardim, acredita que a sua equipa possa ter um outro rendimento no encontro de hoje: "Vai ser um jogo extremamente equilibrado, mas espero também que a nossa equipa, passo a passo, vá subindo um degrau e que dê uma grande alegria aos benfiquistas", comentou o treinador das águias.José Jardim falou também na ambição dos seus jogadores: "Cada vez que vamos para um encontro é para ganhar. Sabemos que temos pela frente uma excelente equipa, mas nós também temos um bom grupo", garantiu o responsável técnico dos campeões nacionais. "Queremos conquistar a Supertaça pela sétima vez consecutiva. Nos últimos anos temos disputado esta prova em vários pontos do país e temos tido bastante apoio. Espero que, desta vez, os sócios apareçam em grande número no Pavilhão de Almada", referiu José Jardim.Os tigres também viajam até à margem sul do Tejo com a mesma disposição, querendo começar a época da melhor maneira. "Todas as competições são para ganhar e esta não será diferente. Queremos muito recuperar um troféu que não vencemos há alguns anos e enriquecer ainda mais o palmarés do clube", disse-nos o técnico Rui Pedro, para quem o Benfica parte com algum favoritismo. "Manteve mais ou menos a sua estratégia e com alguns reforços de peso tem alguma vantagem", frisou.O treinador espinhense abordou ainda a saída de alguns elementos que eram importantes. "Nós tivemos de reestruturar a equipa, o que demora o seu tempo a consolidar", acentuou Rui Pedro.Contudo, e segundo a opinião do técnico que levou o Sp. Espinho à final do playoff do título na época passada, a vantagem das águias pode não se confirmar: "Uma coisa é a teoria, outra é o que se passa na prática. Veremos quem no campo é melhor."