Benfica e Sporting jogam este sábado (18 horas) a final da Elite Cup, em Coimbra. Os leões acabaram por surpreender o campeão FC Porto no desempate por penáltis (2-1), depois de uma igualdade a dois golos no fim do tempo regulamentar. Já o vice-campeão Benfica triunfou (7-3) frente à Oliveirense.Nos outros jogos de classificação, o OC Barcelos venceu (5-2) o Valença e a Juventude Viana superou (1-0) o Valongo. Os vencedores disputam hoje (14 horas) o 5.º lugar e os vencidos o 7.º (12 horas). Na luta pelo pódio, FC Porto e Oliveirense jogam às 16 horas.