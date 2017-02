O Troféu António Carraça vai para a sua sétima edição em Vila Franca de Xira fazendo, em forma de competição, mais uma homenagem um dos futebolistas que mais se destacou no concelho ribatejano.Benfica, Sporting e Belenenses são os convidados de uma prova que conta ainda com a participação do anfitrião Vilafranquense.A competição para o escalão de iniciados ocorrerá durante o dia de sábado e o primeiro jogo ocorre logo pelas 9 horas, com o Belenenses a medir forças com o Benfica. Pelas 10H30, o Vilafranquense defronta o Sporting. A final está agendada para as 17 horas também de sábado.

Autor: Flávio Miguel Silva