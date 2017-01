Continuar a ler

De acordo com a imprensa sueca, o Benfica está interessado em resolver este diferendo o quanto antes, até porque



Bengt-Ake Nilsson, presidente do Vasteras, confirmou, em declarações à imprensa sueca, que as negociações com o Benfica estão a ser feitas por Stefan Pettersson e Lars Nilsson, representantes do clube, mas não quis adiantar mais detalhes.



Benfica e Vasteras estão em negociações para resolver o diferendo que opõe os dois clubes por causa de Lindelöf, avança a imprensa sueca.O clube sueco reclama um bónus de 250 mil euros no âmbito da transferência do defesa central, por este ter feito 10 jogos pelos encarnados, e ainda 20% do passe, mas as águias defendem que o acordo de transferência deixou de ser válido depois de Lindelöf ter renovado contrato. Por causa deste impasse,

Autor: João G. Oliveira