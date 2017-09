Continuar a ler

O Lukoil impôs uma clara supremacia desde o início da partida, com a clara intenção de não deixar as 'águias' sonharem com uma possível vitória e qualificação para a terceira pré-eliminatória.Com o base ítalo-americano Anthony Raffa a controlar todo o jogo ofensivo da equipa, os búlgaros 'abriu' com um parcial de 27-12 nos primeiros dez minutos e nunca mais cedeu o controlo do embate.Na segunda parte os basquetebolistas da equipa búlgara baixaram o ritmo de jogo, permitindo à formação da Luz uma ligeira recuperação, tendo vencido por 44-42 na etapa complementar.O Lukoil Academic dominou a luta das tabelas (43/30 em ressaltos conquistados) e foi mais eficaz a atacar o cesto, com o base Raffa a ser o elemento mais valioso do jogo ao acumular 17 pontos, seis assistências, três ressaltos e dois roubos de bola.No Benfica, o destaque individual vai novamente para o extremo-poste norte-americano Antywane Robinson, com 14 pontos e dois ressaltos.Face a este resultado, o Benfica falhou a qualificação para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e transitou para a Taça da Europa da FIBA, competição que arranca em meados de outubro e em que também está presente o FC Porto.Sob arbitragem de Sergiy Zashchuk (Ucrânia), Boris Krejic (Eslovénia) e Radomir Vojinovic (Macedónia), as equipas alinharam e marcaram:Anthony Raffa (17), Hristo Nikolov (14), Dalton Pepper (14), Pavlin Ivanov (10) e Keith Clanton (2). Jogaram ainda: Asen Velikov (8), Byron Wesley (4), Justin Knox (12), Bozhidar Avramov, Dimitar Dimitrov (6) e Nikolay Stoyanov.Sharon Drucker.Jesse Sanders (9), José Silva (7), João Soares (6), Antywane Robinson (14) e Raven Barber (9). Jogaram ainda: Nuno Oliveira (4), Tomás Barroso (6), Carlos Andrade, Cláudio Fonseca (5), Carlos Morais (9) e Aljaz Slutej (2).José Ricardo Rodrigues.27-12 (10 minutos), 45-27 (20), 67-49 (30) e 87-71 (final do jogo).cerca de 1.900 espetadores.