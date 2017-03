Continuar a ler

Recorde-se que na última semana Portugal ficou a saber que Zâmbia, Costa Rica e Irão serão os adversários da equipa das quinas na fase de grupos no Mundial sub-20 que terá lugar na Coreia do Sul.



Lista de convocados:



Arsenal: João Virgínia;

Benfica: Buta, Diogo Gonçalves, Francisco Ferreira, Heriberto Tavares, Pedro Amaral, Pedro Rodrigues, Rúben Dias e Yuri Ribeiro;

Basileia: Pedro Pacheco;

FC Porto: Bruno Costa e Jorge Fernandes;

Zurique: André Ribeiro;

Sp. Braga: Bruno Almeida;

Sporting: Pedro Delgado, Pedro Empis e Pedro Silva;

Emílio Peixe revelou esta sexta-feira a convocatória de 20 jogadores para o Torneio Quatro Nações, que terá lugar em França entre 23 e 28 de março. O Benfica é o clube mais representado nos eleitos do selecionador sub-20, com oito atletas presentes. O V. Guimarães é o segundo emblema com maior presença, com três futebolistas.Em França, Portugal vai medir forças com Inglaterra, o Senegal e o país anfitrião.

Autor: Flávio Miguel Silva