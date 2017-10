Continuar a ler

Lista de convocados:



Benfica: Famana Quizera, Filipe Cruz, Henrique Pereira, Paulo Bernardo, Pedro Silva, Rafael Brito, Rafael Rodrigues e Tomás Araújo;

Paços de Ferreira: José Oliveira;

FC Porto: Fábio Silva, Ivan Cardoso, Rodrigo Ferreira, Tiago Ribeiro e Tomás Esteves.

Palmeiras: Pedro Alves e Yan Said;

Sporting: Bruno Tavares, Daniel Rodrigues, Diogo Almeida, Eduardo Quaresma, Rodrigo Rêgo, Tiago Ferreira e Umaro Baldé;

V. Setúbal: Petterson Santos;

V. Guimarães: Sérgio Dutra Lista de convocados:Famana Quizera, Filipe Cruz, Henrique Pereira, Paulo Bernardo, Pedro Silva, Rafael Brito, Rafael Rodrigues e Tomás Araújo;José Oliveira;Fábio Silva, Ivan Cardoso, Rodrigo Ferreira, Tiago Ribeiro e Tomás Esteves.Pedro Alves e Yan Said;Bruno Tavares, Daniel Rodrigues, Diogo Almeida, Eduardo Quaresma, Rodrigo Rêgo, Tiago Ferreira e Umaro Baldé;Petterson Santos;Sérgio Dutra

Autor: Flávio Miguel Silva

Temas: BenficaSportingEmílio PeixeJosé OliveiraPaulo BernardoRio MaiorFamana QuizeraHenrique PereiraYan SaidFilipe Cruz

Emílio Peixe anunciou esta quinta-feira a lista de 25 convocados da seleção portuguesa sub-16 que irá realizar um estágio de preparação em Rio Maior entre 16 e 18 de outubro.O Benfica é o clube que 'empresta' mais jogadores à equipa das quinas, com um total de oito. O Sporting é o segundo emblema com maior representação, com sete.