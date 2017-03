O Benfica não conseguiu melhor do que um empate (2-2) na deslocação ao terreno da União de Leiria em jogo da 12.ª jornada da 2.ª fase da Série Sul do campeonato nacional de juvenis.Luís Lopes e Umaro Embaló marcaram a turma encarnada, que assumiu a liderança, com 30 pontos, mas pode ver o Sporting a escapar-se na frente - os leões têm 29 pontos e visitam este domingo o Sacavenense.Já a U. Leiria, que marcou por Tomás Dionísio e João Duarte, segue no 7.º posto, com 9 pontos, mais um do que o Real (8.º e último classificado).