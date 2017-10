O embate no campo dos GD Os Pelezinhos opôs a melhor defesa da Zona Sul do campeonato - a do V. Setúbal - ao melhor ataque, pertencente ao Benfica que com o empate que registou no final dos 90 minutos (1-1) viria a segurar o 2º posto.O jogo foi condicionado pelo forte vento que se fez sentir e pelas escassas ocasiões de golo de ambos os lados. Aos 8 minutos, o primeiro sinal de perigo, com Diogo Garrido a defender a bola para o travessão e a agarrá-la logo depois. Aos 38’, e a aproveitar uma falha individual, João Marouca não perdoa no centro da área após cruzamento executado, rasteiro e em força, pela direita.O 2º tempo revelou um futebol encarnado procurando menos vezes as costas da defensiva contrária, onde Luís Lopes se ‘perdeu’ nas batalhas com os centrais. Contudo, aos 51’, um cruzamento perigoso de Embaló pela direita redundou no empate, após Baba Fernandes cabecear para o fundo das próprias redes.Desta feita, o Benfica fica agora no 2º posto na Zona Sul do campeonato nacional de juniores, agora com 17 pontos e vê o Sporting descolar, depois dos verde e brancos terem ganho ao Cova da Piedade. Os leões são líderes com 19 pontos.

Autor: Flávio Miguel Silva