O Benfica "saúda" o apelo à pacificação do futebol português feito por Fernando Gomes e esperam agora que "esta posição seja consequente e produza resultados concretos".

Num comunicado divulgado no site oficial do clube, as águias recordam os "diversos crimes a serem praticados com todo o à-vontade na praça pública, desde ameaças, coações e difamações constantes a agentes desportivos, passando pelo furto e pela divulgação pública de pretensa correspondência privada, com campanhas negras de calúnias e insinuações", criticando a "inércia com que as mais diferentes entidades e autoridades têm assistido a tudo isto".

Por isso, dizem, "há muito que era expectável uma tomada de posição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre o ambiente que se vive no futebol português". O Benfica entende que, em "defesa do futuro do futebol português, da sua indústria e de uma sã convivência entre clubes" é necessário "que as entidades jurisdicionais aos mais diferentes níveis atuem com a devida celeridade". O clube da Luz reforça que "não faz alianças negativas contra ninguém e respeita todos os outros clubes por igual". "Afinal nossos adversários desportivos que são também parceiros em mais de um século de história de promoção do desporto e projeção do bom-nome de Portugal", conclui a nota.

Autor: Sérgio Krithinas