O Benfica pediu a demissão de um dos juízes do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que analisou o recurso de Nuno Saraiva e que decidiu pela redução do castigo ao diretor de comunicação do Sporting, de 45 para nove dias. Fonte do clube encarnado afirmou a Record que José Manuel Gião Falcato não tem condições para continuar no cargo, por alegada ligação ao clube leonino.



Em causa está uma publicação do próprio no Facebook a 1 de outubro, em que Falcato surge, como revela a fotografia ao lado, nas bancadas de Alvalade e onde os comentários indiciam uma suposta preferência pelo emblema verde e branco. "Sempre verde, com ou sem cachecol" ou "sem cachecol verde ficar com um ar de teenager" são alguns dos comentários feitos à publicação.





O castigo de 34 dias imposto a Saraiva pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF aconteceu na sequência de umado dirigente leonino, em que este visava a arbitragem de Rui Oliveira no jogo entre Sporting e Vitória de Setúbal, que os setubalenses venceram por 2-1, com um golo de Edinho, de grande penalidade, aos 90+4', em 4 de janeiro último."O cúmulo da falta de vergonha. O que se passou em Setúbal não tem outra classificação possível, e recorro às palavras de Jaime Pacheco há uns anos: 'não foi um roubo de igreja, mas de catedral'. E a única pergunta a que importa responder é esta: se toda a gente, desapaixonada, isenta e desinteressada, diz que não foi penálti, qual foi a verdadeira razão para que o árbitro, instigado pelo seu auxiliar que nem estava escalado para este jogo, decidisse marcar grande penalidade?", lia-se no referido texto.Em sua defesa, Nuno Saraiva alegou que "a autoria do texto publicado no Facebook não lhe pode ser atribuída", uma vez que a página é "administrada por uma empresa especializada na área da gestão de redes sociais contratada" pela SAD do Sporting e à qual têm acesso seis pessoas.

'Vítima' no TAD na semana passada



Recorde-se que, na semana passada, Miguel Lucas Pires renunciou ao cargo de árbitro no TAD na sequência da revelação, através da divulgação de emails do Benfica, que o professor universitário tinha pedido a Fernando Seara cinco bilhetes para um encontro das águias com o Marítimo, em abril, ingressos eses que acabaram por ser oferecidos pelo clube da Luz.