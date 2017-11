Continuar a ler

O Benfica diz que José Manuel Gião Falcato não respeita as "regras e aos princípios do Estatuto Deontológico do Árbitro do TAD."



"Por muito menos houve quem assumisse de imediato a decisão de se demitir, sendo que no caso que diz respeito ao juiz Falcato é completamente posto em causa o princípio da isenção e idoneidade sobre as suas decisões. A credibilidade daquele tribunal exige a cessação de funções." O Benfica diz que José Manuel Gião Falcato não respeita as "regras e aos princípios do Estatuto Deontológico do Árbitro do TAD."

O Benfica considera que José Manuel Gião Falcato, juiz do TAD, "não tem condições para continuar a exercer" as funções e por isso "deve ser imediatamente destituído"."José Manuel Gião Falcato, confesso fervoroso entusiasta do Sporting, é o árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto que analisou e foi relator de processos que conduziram à despenalização de castigos aplicados ao presidente e ao diretor de comunicação... do clube do qual é adepto. Os factos são claros e indicam que só há um caminho para um juiz em causa própria: o da demissão", pode ler-se no site oficial do clube da Luz.