Depois, referem que a tal anomalia técnica "levou a que algumas dessas câmaras só gravassem as imagens num período mínimo de 30 dias e não de 90 dias".



O Benfica esclareceu que a falha no sistema de videovigilância do Estádio da Luz, na temporada passada, e que motivou decisão do Conselho de Disciplina da FPF , ficou a dever-se a uma "anomalia técnica alheia ao clube".Na conta do oficial da comunicação do Benfica, os encarnados adiantam que o sistema de videovigilância, "composto por mais de 400 câmaras, funcionou de forma ininterrupta entre dezembro de 2016 e maio de 2017".