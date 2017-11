O Benfica contou com forte resistência do Turquel no Pavilhão da Luz, mas os visitantes acabaram por não resistir nos minutos finais e os encarnados golearam (4-0) em jogo da 3.ª jornada do campeonato nacional.Com o nulo a persistir ao intervalo, seria o argentino Nicolía a inaugurar o marcador aos 33 minutos. Depois, um bis de Jordi Adroher (39' e 44') e mais um golo de João Rodrigues (49') construíram o triunfo do Benfica, que conta por vitórias os três jogos disputados na competição.