Domingos Almeida Lima garantiu, ontem, a Record que foi feito um ‘aviso à navegação’, na sequências das derrotas sofridas no último fim de semana em três modalidades em jogos para o campeonato nacional: andebol frente ao Avanca, basquetebol face ao Illiabum e hóquei em patins diante a Oliveirense.

"Esperemos que esta seja uma fase passageira, embora num ou noutro caso possa haver atenuantes. Mas num clube como o Benfica o lema é sempre a vitória", disse o dirigente.

O responsável das águias disse que no caso do basquetebol, a equipa não pode contar com o extremo norte-americano Damian Hollis, que se encontra lesionado num ombro, e com Tomás Barroso, por este ter dores nas costas. O caso de Hollis é mais complicado e deverá levar mais alguns dias a recuperar totalmente.

No hóquei em patins, Domingos Almeida Lima considera que a Oliveirense tem "os mesmos objetivos do Benfica, que é ser campeã nacional".

Finalmente, no andebol, o vi ce-presidente admite que a derrota fora frente ao Avanca "é motivo de reflexão". E sobre o futuro enquadramento técnico, Domingos Almeida Lima afirma: "Só no final do ano será feito o balanço da temporada".