O Benfica felicitou esta quarta-feira o "presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o selecionador nacional, Fernando Santos, e todos os jogadores e grupo de trabalho" pela campanha que culminou com a qualificação para o Mundial'2018.No final do encontro com a Suíça (triunfo por 2-0), o Benfica fez uma referência ao sucesso da Seleção Nacional e a mais um triunfo na Luz."Fazendo valer a sua faceta de talismã, o Estádio da Luz, na noite de terça-feira, voltou a ser palco da realização de mais um robusto objetivo desportivo da Seleção Nacional de futebol, que, entre Europeus e Mundiais, vai disputar a fase final de uma grande competição internacional pela décima vez consecutiva – não falha uma desde 2000.Pelo cometimento, em resultado do triunfo (2-0) lavrado diante da Suíça e da vitória no Grupo B da zona europeia, o Sport Lisboa e Benfica felicita o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o selecionador nacional, Fernando Santos, e todos os jogadores e grupo de trabalho que estiveram envolvidos na campanha da equipa das Quinas que culminou com o apuramento do campeão da Europa em título para o Rússia 2018.O Campeonato do Mundo, com início a 14 de junho e termo a 15 de julho próximos, assinalará o regresso da seleção portuguesa ao país onde no último verão disputou a Taça das Confederações – finalizou o torneio na terceira posição, ganhando a medalha de bronze –, naquele que foi precisamente um pequeno ensaio do certame de 2018.Eliseu assiste na "viagem" para a RússiaParabéns, Portugal!"